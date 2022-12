Doctor Who tornerà nel 2023 con tre episodi speciali con star David Tennant e lo showrunner ha ora ammesso che il trailer dell’evento televisivo contiene delle immagini finte per evitare spoiler.

Nel video condiviso dopo la Rigenerazione del Dottore appare infatti brevemente Ncuti Gatwa, ma Russell T. Davies ha confermato che quella scena non è presente nelle puntate:

Non la rivedrete mai più perché la vera location avrebbe rivelato troppo!

The Power of the Doctor ha mostrato la rigenerazione del tredicesimo Dottore interpretato da Jodie Whittaker e ha sorpreso i fan con l’apparizione di David Tennant nella parte del Quattordicesimo Dottore. Ncuti erediterà l’iconico ruolo al termine delle puntate speciali ideate per celebrare il sessantesimo anniversario della serie.

Fonte: Doctor Who Magazine