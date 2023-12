In un’intervista con Radio Times, Russell T Davies, showrunner di Doctor Who, ha concesso un’interessante anticipazione sulla prossima stagione dello show, in onda nel 2024. Ad interpretare il protagonista troveremo Ncuti Gatwa che, in uno dei nuovi episodi, si imbarcherà in un’avventura che coinvolgerà i Beatles e si svolgerà in un’iconica location legata alla band. Mostrando un set non ancora allestito, Davies spiega:

Questa è Abbey Road nel 1963. Al momento non è ancora stato costruito. Questo sarà lo Studio 1 di Abbey Road – il grande studio, il grande studio per l’orchestra. Qui c’è una grande battaglia per salvare l’universo, con persone che vengono scaraventate dappertutto e un pianoforte in movimento.

Ricordiamo che ad Abbey Road, nome di una strada londinese che ospita i noti studi, i Beatles hanno registrato il loro undicesimo album dal titolo omonimo, pubblicato nel 1969.

Potete rimanere aggiornati sulla serie britannica grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate dell’episodio di Doctor Who con i Beatles? Lasciate un commento!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Radio Times

I film e le serie imperdibili