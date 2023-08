Yasmin Finney, nel cast di Heartstopper, farà parte degli interpreti della prossima stagione di Doctor Who e ha parlato della sua audizione.

In un’intervista rilasciata al magazine Elle viene infatti raccontato come ha ottenuto il ruolo di Rose, nome che ha già scatenato le teorie dei fan essendo legato al personaggio di Billie Piper nello show cult.

Finney ha dichiarato:

Ovviamente ha molta storia, giusto? Interpretare un personaggio con una tale storia, anche semplicemente solo per il nome, si prova immediatamente quella pressione che non avevo con Elle.

Yasmin ha aggiunto:

Si è trattata di un’esperienza completamente sconvolgente quando sono stata scelta. Non posso realmente riviverla perché ero così immersa nel momento. Inizialmente lo show aveva un nome in codice e poi ho scoperto di cosa si trattava e ho pensato: ‘O mio dio, sono appena stata scelta per far parte del cast della serie Doctor Who’.