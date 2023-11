Yasmin Finney ha parlato dell’importanza della rappresentazione grazie alla presenza di un personaggio come Rose, che ha debuttato nell’episodio The Star Beast, nella serie Doctor Who.

L’attrice transgender, intervistata da BBC, ha spiegato:

Per me è stato surreale perché, ovviamente, Doctor Who è qualcosa di enorme e mi ricordo quando stavo guardando la serie anni fa, in particolare l’episodio della sposa con David Tennant e Catherine Tate. E mi sono sentita fortunata nell’essere vista come una persona trans in qualcosa di così importante come Doctor Who e fortunata nell’interpretare la figlia di Donna, interpretata da Catherine Tate.