Don Cheadle è stato una delle guest star della stagione 3 della serie Dave e, durante la sua apparizione, ha ironizzato sul suo coinvolgimento nei film Marvel.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sullo show.

L’interprete di Rhodey/War Machine è stato coinvolto nella realizzazione dell’ottava puntata, intitolata Met Gala. Sullo schermo si offre una versione alternativa della realtà in cui, all’appuntamento amato dalle celebrità, partecipano ospiti come Machine Gun Kelly e Megan Fox, Travis Barker, Jack Harlow, Rachel McAdams e Cheadle.

L’attore entra in scena mentre Lil’ Dicky sta cercando di decidere se usare il suo abito gonfiabile per compiere una controversa presa di posizione sull’ambiente sul red carpet, ma poi preferisce un outfit totalmente nero quando inizia a provare la pressione di essere tra le celebrità. Don Cheadle lo riconosce mentre entrambi stanno camminando sul red carpet. Dicky è bloccato in una crisi esistenziale riguardante il suo outfit, mentre l’attore viene circondato dai giornalisti che gli chiedono quale sarà il prossimo progetto della sua carriera. Cheadle risponde: “Non lo so, qualche roba della Marvel (Marvel shit)”.

Il modo in cui pronuncia la frase, essendo una versione esagerata di se stesso, lascia un po’ spazio all’interpretazione dei fan che decideranno se si è deciso di criticare un po’ il mondo Marvel o sia solo un riferimento molto ironico alla carriera dell’attore.

Che ne pensate del cameo di Don Cheadle nella stagione 3 di Dave in cui fa riferimento alla Marvel?

