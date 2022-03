In occasione dell’arrivo della stagione 13 di, in onda dal 31 marzo su RAI 1 , si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, alla presenza del cast e dei produttori. La nuova annata segnerà l’addio al personaggio da parte di Terence Hill , che ha aperto l’evento con un video di saluti dal suo ranch negli Stati Uniti. L’attore ha voluto ringraziare il pubblico, “perché senza di voi non ci sarebbe Don Matteo“, la troupe e i colleghi, “in particolare il mio amico Nino Frassica“.

Guardando al percorso fin qui compiuto dall’amata serie, la direttrice di Rai fiction Maria Pia Ammirati ha sottolineato: “255 puntate in 22 anni significano tantissimo. La longevità ci ha permesso di diventare un grande marchio e di esplorarlo con un’evoluzione. Noi non ci fermiamo: siamo qui perché cambiamo ed esploriamo altri mondi“.

Aggiunge il vicedirettore Francesco Nardella:

Le serie lunghe sono i campi da gioco dell’innovazione, che non si nota ma si sente. Dalle prime puntate a queste ultime il prodotto ha conservato sempre la sua identità, pur cambiando tantissimo. Questo è uno degli obiettivi di un grande broadcaster: sperimentare ma anche continuare a innovare sui gioielli di famiglia, facendo in modo che risplendano sempre. Con gli sceneggiatori di Don Matteo ogni volta cerchiamo di fare cambiamenti che non neghino il prodotto ma lo rendano contemporaneo.

Le novità della stagione 13 di Don Matteo

Principale novità della nuova stagione è l’introduzione, al quinto episodio, di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. L’attore ha fornito alcune anticipazioni sul personaggio:

Massimo ha una bellissima storia che mi ha affascinato, con un passato importante. Fin da giovane lottava per la giustizia, con ideali molto forti, e poi ha trovato nel sacerdozio la sua strada, grazie anche all’incontro con Don Matteo. Ha un carattere forte, per la voglia di non chiudere gli occhi, di sporcarsi le mani e stare tra la gente, di vedere le cose come sono e soprattutto convincere se stesso. I vari casi lo aiutano volta per volta a scoprire valori non scontati, come il perdono o il non giudicare dalla prima apparenza. Combattere contro le ingiustizie vuol dire amare la verità, il prossimo, tutto quello su cui si posa il tuo sguardo. La base del personaggio è l’amore.

L’ingresso nella serie di Don Massimo voleva essere, per Bova, “non una sostituzione, ma un proseguimento“:

Don Matteo resterà sempre Don Matteo: per me era importante cercare di far evolvere la serie, portare ancora più avanti ingredienti che hanno funzionato. Quando ci siamo incontrati io e Terence, ho voluto guardarlo negli occhi e sentire il suo consenso, perché fosse proprio lui a passarmi il testimone. Il suo consiglio è stato di essere il più possibile me stesso e sincero.

Tra le novità della tredicesima stagione, anche il ritorno di Flavio Insinna nel ruolo del Capitano Anceschi. Tra i protagonisti ci sarà l’ormai veterano della fiction Nino Frassica, oltre a Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

La regia di Don Matteo 13 è di Francesco Vicario, Luca Brignone e Riccardo Donna. Gli sceneggiatori sono Mario Ruggeri, Umberto Gnoli e Dario Sardelli.