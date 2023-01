Doom Patrol si concluderà con la stagione 4, ma i fan non devono temere che la storia rimanga in sospeso, almeno secondo quanto dichiarato da Mark Sheppard che ha accennato al finale dello show.

Intervistato da Entertainment Weekly, l’interprete di Willoughby Kipling ha dichiarato che gli spettatori devono avere fiducia dello showrunner Jeremy Carver.

Mark ha spiegato:

Onestamente, so che Jeremy era preparato per questa eventualità. Quindi la fine di Doom Patrol, stagione 4B, è davvero buona. Funziona realmente bene come un epilogo.