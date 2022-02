sarà la protagonista della nuova seriee HBO ha ora ottenuto i diritti dell’atteso progetto.

La star britannica, già star sul piccolo schermo di The Crown e recentemente di A Very British Scandal, avrà la parte di Sheryl Sandberg, direttore generale di Facebook. Il progetto si ispira al saggio An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination scritto da Sheera Frenkel e Cecilia Kang.

Nelle puntate si seguono i problemi sociali e politici che Facebook ha affrontato nel suo sviluppo e nella ricerca del successo. La serie esamina come il lavoro di Sandberg e Mark Zuckerberg abbiano delineato il modo in cui miliardi di persone in tutto il mondo comunicano e consumano l’informazione.

La serie è stata creata da Ayad Akhtar ed è prodotta da Anonymous Content e Wiip. Claire Foy, oltre a essere la protagonista, sarà coinvolta come produttrice in collaborazione con Paul Lee, Josh Stern, David Levine, Doug Wald, Adam Berkowitz, Elyse Cheney e Adam Eaglin. Adrew Marantz del New Yorker è invece coinvolto come consulente.

Che ne pensate della serie Doomsday Machine con star Claire Foy? Lasciate un commento!

Fonte: Variety