Disney+ ha cancellato definitivamente Dottoressa Doogie (in originale Doogie Kamealoha, M.D.) dopo due stagioni da dieci episodi ciascuna. La serie in streaming aveva concluso la sua seconda stagione cinque mesi fa, ma da allora non si era saputo nulla di un possibile rinnovo.

Reboot al femminile del classico con Neil Patrick Harris andato in onda dal 1989 al 1993, Doogie Howser, M.D., la serie aveva come protagonista Peyton Elizabeth Lee nei panni della dottoressa Lahela “Doogie” Kamealoha.

Nel cast anche Emma Meilse, Matt Sato, Wes Tian, Brian Patrick e Jeffrey Bowyer-Chapman. Come guest star sono intervenuti anche attori come Barry Bostwick, Randall Park e Daniel Dae Kim.

Si tratta dell’ennesima cancellazione di un original Disney+ dopo Il mistero dei templari, Big Shot, Cambio di direzione, La misteriosa accademia dei giovani geni, Elena, diventerò presidente, Turner e il casinaro e Willow.

Fonte: TVline

