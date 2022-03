Si amplia la partnership tra. Dopo Prosciutto e uova verdi , che tornerà con la seconda stagione il prossimo 8 aprile, sono state annunciate 5 nuove serie e speciali indirizzati ai bambini di età prescolare. Il produttore esecutivo Dustin Ferrer (Esme & Roy, Shimmer & Shine, Daniel Tiger’s Neighborhood) sarà lo showrunner di tutti e cinque i progetti animati, mentre ulteriori showrunner saranno rivelati in seguito.

Susan Brandt, Presidente e CEO di Dr. Seuss Enterprises, commenta:

Dr. Seuss Enterprises è orgogliosa della collaborazione con Netflix. Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi e coinvolgenti per condividere le nostre storie, i nostri personaggi e i nostri messaggi con la prossima generazione di fan, e Netflix ha una capacità unica di creare adattamenti originali e deliziosi dei nostri classici senza tempo con un’attenzione all’immaginazione, al divertimento e all’educazione. La nostra partnership è stata molto prospera finora con la nostra premiata serie animata Prosciutto e uova verdi. Speriamo di continuare questo successo con i nostri prossimi progetti.

Ecco tutti i progetti in arrivo nel dettaglio:

Un pesce, due pesci, pesce rosso, pesce blu (serie, 7 minuti a episodio)

La serie segue le avventure di due adorabili pesci che sono diversi in tutto. Rosso e Blu si trovano costantemente in situazioni comiche che permettono loro di introdurre i vocaboli usati per i contrari agli spettatori in età prescolare.

The Sneetches (speciale, 45 minuti)

Da quando ci sono stati gli Sneetches sulle spiagge, gli Star-Bellies e i Moon-Bellies hanno vissuto vite separate. Ma quando due giovani Sneetches formano un’improbabile amicizia, insegnano alle loro comunità che le differenze non devono essere evitate, ma possono essere celebrate.

Wacky Wednesday (serie, episodi di 11 min)

In una città altrimenti perfettamente normale, ogni volta che arriva il mercoledì le cose diventano improvvisamente strane! Fortunatamente, questa città ha un esperto Wacky di dieci anni che sa che l’umorismo ispira la creatività e risolve sempre ogni problema stravagante con una soluzione altrettanto stravagante.

Horton Hears a Who! (serie, episodi di 11 min)

Il giovane Ortone esplora la Giungla di Nool con i suoi due migliori amici: vivono audaci avventure, aiutano la loro comunità e imparano a difendere ciò che è giusto.

Thidwick The Big-Hearted Moose (speciale, 45 minuti)

Quando un capo alce scontroso decide che vuole essere l’alce più felice del branco, chiama il dolce Thidwick ad aiutarlo. Mentre questo improbabile duo si imbarca in una comica avventura, Thidwick scopre che la chiave per la felicità è essere gentile con gli altri.

