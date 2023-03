Seguendo un giovane scienziato che si è risvegliato da una prigione di pietra, dopo essere stato rinchiuso per migliaia di anni, Senku cerca di liberare l’umanità da un destino simile, trovando nuovi alleati e nemici lungo il cammino. Incentrata sulla scienza in un mondo che manca di miracoli moderni, la terza stagione, intitolata New World, presenterà al mondo di pietra una serie di sfide.

Il manga di Dr. Stone è già giunto al termine, ma l’anime ha ancora un bel viaggio davanti a sé, come dimostrerà la terza stagione. L’ultima volta che il pubblico si è addentrato nel Mondo di Pietra è stato grazie a uno speciale one-shot che ha fatto conoscere un pirata di nome Ryusui tra una stagione e l’altra. La prossima stagione porterà sicuramente alcune importanti rivelazioni per coloro che hanno seguito Senku fin dall’inizio.

Uno dei principali punti di forza di questa prossima stagione è che Senku ha apparentemente scoperto chi si è nascosto per migliaia di anni all’interno di orribili prigioni di pietra. La terza stagione debutterà il 6 aprile, con il doppiaggio in inglese che seguirà il 20 aprile dello stesso mese. Ecco come Crunchyroll ha descritto la stagione, che ha come titolo New World: “Con la fine delle Guerre della Pietra, gli ex membri dell’Impero della Potenza di Tsukasa uniscono le forze con il Regno della Scienza per costruire una nave in grado di navigare attraverso l’oceano aperto per cercare risposte sul mistero della pietrificazione globale. Tuttavia, prima di poter iniziare il loro viaggio, Senku e i suoi amici devono trovare alcune risorse chiave e spingere alcuni nuovi progressi scientifici per costruire il tipo di nave di cui hanno bisogno.”

Sinossi Ufficiale:

Diverse migliaia di anni dopo un misterioso fenomeno che trasforma tutta l’umanità in pietra, Senku Ishigami, un ragazzo straordinariamente intelligente e orientato alla scienza, si risveglia. Di fronte a un mondo di pietra e al crollo totale della civiltà, Senku decide di usare la scienza per ricostruire il mondo. Insieme al suo fortissimo amico d’infanzia Taiju Oki, che si è risvegliato nello stesso momento, inizieranno a ricostruire la civiltà dal nulla… Con due milioni di anni di storia della scienza, dall’età della pietra ai giorni nostri, sta per iniziare una storia di avventura senza precedenti!

