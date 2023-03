Paramount+ si accaparra la terza stagione di Drag Race Italia, spin-off italiano del fortunatissimo franchise RuPaul’s Drag Race.

Le prime due stagioni erano state portate nel nostro paese da RealTime, con la formula classica delle versioni internazionali di Drag Race, e cioè un ordine per due stagioni. Gli ascolti su Discovery+ e sul canale tv RealTime non erano stati entusiasmanti, nel frattempo il gruppo si è fuso in WarnerBros. Discovery e ha scelto di non rinnovare l’accordo con World of Wonder, casa di produzione di Drag Race.

Subentra quindi Paramount+, che già distribuisce in Italia Queen of the Universe. Negli USA, lo ricordiamo, il franchise di RuPaul’s Drag Race è un’esclusiva di Paramount Global: attualmente la quindicesima stagione va in onda su MTV, ma negli anni le varie stagioni (incluso All Stars) sono passate su Logo e VH1. All’estero la prima finestra day-and-date per la serie avviene sulla piattaforma streaming di World of Wonder, ovvero WOW Presents Plus, e alla fine di ogni stagione avviene il debutto su Netflix, che ha contribuito alla popolarità globale del franchise.

Ecco il comunicato, che non specifica se Ballandi ripoporrà lo stesso team di giudici delle prime due stagioni anche nella terza stagione:

Paramount+ ha annunciato oggi che Drag Race Italia arriverà sul servizio di streaming in Italia e successivamente sarà disponibile, oltre che in Italia, anche negli Stati Uniti e in America Latina nel corso dell’anno. La notizia segue il recente annuncio di tre nuove edizioni di Drag Race in Brasile, Germania e Messico e di una Global Drag Race All Stars, che saranno disponibili su Paramount+ quest’anno nei rispettivi paesi. “Drag Race è diventato un fenomeno globale e siamo stati onorati di essere presenti fin dall’inizio con il team incredibilmente talentuoso di RuPaul e World of Wonder”, ha dichiarato Chris McCarthy, Presidente/CEO, SHOWTIME/MTV Entertainment Studios & Paramount Media Networks. “Nell’espandere l’impronta globale di Paramount+, era importante riconquistare Drag Race nei mercati internazionali chiave costruendo anche una serie di competizioni interconnesse. Global Drag Race All Stars è come un Super Bowl mondiale per le Drag!” “Con la terza stagione di Drag Race Italia siamo entusiasti di espandere la partnership con Paramount+ e Wow Presents Plus, e di continuare la nostra missione nel diffondere la gioia delle drag in tutto il mondo”, hanno dichiarato Fenton Bailey e Randy Barbato, CEO di World of Wonder. RuPaul’s Drag Race, il reality più famoso della storia con 27 Emmy® Awards, è prodotto da MTV Entertainment Studios e dalla media company World of Wonder, pluripremiata agli Emmy Awards. La nuova stagione della versione italiana sarà prodotta da Ballandi.

I film e le serie imperdibili