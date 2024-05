Toei Animation ha pubblicato i propri report finanziari del fiscale 2024, riportando gli incassi milionari grazie a opere come One Piece e Dragon Ball.

One Piece è al primo posto per gli artefici degli incassi di Toei Animation con 22,2 miliardi di yen (al cambio attuale, 130 milioni di euro). Al secondo posto, Dragon Ball con ben 19 miliardi di yen (112 milioni di euro). Finendo al secondo posto, Dragon Ball ha concluso la sua serie di sette anni consecutivi al primo posto come artefice degli incassi Toei Animation.

Per analizzare i numeri, sembra che One Piece abbia superato Dragon Ball nelle licenze nazionali e abbia guadagnato il doppio delle entrate con le licenze cinematografiche all’estero, anche grazie ai nuovi accordi con Netflix. Tuttavia, per quanto riguarda le licenze all’estero in generale, Dragon Ball è ancora al primo posto davanti a One Piece, mentre Digimon ha ottenuto il terzo posto.

Trovate Dragon Ball e One Piece rispettivament esu Prime Video, Crunchyroll e Netflix.

Fonte: Comic Book