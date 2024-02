Joe Manganiello ha confermato che la serie live-action di Dragonlance su cui stava lavorando non verrà realizzata.

L’attore stava sviluppando il progetto da alcuni anni e lo script era stato accolto in modo positivo, tuttavia lo show non sarà prodotto.

Manganiello ha spiegato che la vendita da parte di Hasbro di eOne e i risultati deludenti di un gioco di Dragonlance nel 2022 non hanno aiutato la situazione:

Dragonlance non è di proprietà a cui i responsabili di Wizards in the Coast sono interessati a sviluppare ulteriormente, in questo momento.

I romanzi di Dragonlance raccontano la storia di un gruppo di eroi che lottano contro divinità oscure e forze del male. Manganiello aveva sviluppato la sceneggiatura insieme alle scrittrici Tracy Hickman e Margaret Weis, concentrandosi sul dare maggiore spessore al mondo che avevano costruito.

Joe ha aggiunto:

Quello che avevo pianificato per la prima stagione era fantastico. Volevo semplicemente realizzare lo show di Dragonlance perché voglio vederlo e provare quell’entusiasmo e sensazioni elettriche per qualcosa. I personaggi… Come il casting, ho un look book con oltre 1000 pagine, ma non è quello che vi potreste aspettare. I concept dei design che avevo per il mondo, per l’armatura, per le spade… Avevo avuto una prospettiva fresca su quello che doveva essere l’aspetto dei draghi, avrebbe dovuto essere qualcosa che nessuno aveva mai visto. E questi amati personaggi che sono stati letti… Penso Tracy avesse detto che ci sono 35 milioni di copie in circolazione.

La star ha inoltre raccontato:

Il più importante agente letterario di genere fantasy ha detto – e queste sono le sue parole, non le mie – che era il miglior pilot fantasy che ha letto fin da quello di Game of Thrones. C’è stato un altro produttore che l’ha letto e ha detto che erano alcuni dei migliori script di genere fantasy che avesse mai letto. Ho ricevuto un’e-mail proprio stamattina da un produttore che ha detto era fantastico e voleva mandassi il resto alla sua società, e spera che io mi occupi dello sviluppo di un altro progetto fantasy.

Manganiello ha ribadito:

Non avevo scritto uno script terribile. Erano state compiute delle chiamate in cui si diceva che era quello che avrei dovuto fare, ma attualmente inutilmente.

Il grande appassionato di Dungeons & Dragons ha raccontato che si è offerto di comprare i diritti del marchio, in modo da poter proporre il progetto altrove. I suoi sforzi, per il momento, non sono andati a buon fine:

Forse in futuro, qualcuno rivaluterà il progetto o la società avrà nuove persone alla guida e qualcuno si accorgerà del suo valore.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che la serie live-action di Dragonlance ideata da Joe Manganiello non verrà realizzata?

Fonte: ComicBook