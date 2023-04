Drake Bell, in passato star della serie di Nickelodeon Drake and Josh, è attualmente scomparso e la polizia ha condiviso un appello per cercare di ritrovarlo.

L’attore, secondo le autorità di Daytona Beach, è stato visto per l’ultima volta nella giornata di mercoledì e viene considerato “in pericolo”.

La polizia ha spiegato che Bell stava guidando una BMW grigia del 2022 e l’ultima location in cui è stato visto è l’area del Mainland High School.

UPDATE: La polizia ha confermato che l’attore è stato ritrovato vivo. Online è stato scritto: “Possiamo confermare che gli agenti sono in contatto e Mr. Bell è al sicuro”. Per ora non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla situazione.

Nel 2021 l’attore si era dichiarato colpevole del reato di condotta pericolosa verso dei minorenni e di diffusione di materiale pericoloso nei confronti dei giovani, venendo condannato a 2 anni di libertà vigilata, 200 ore di servizi a favore della comunità e a essere registrato come colpevole di reati sessuali.

Alcuni mesi dopo, Drake aveva dichiarato su Instagram, che aveva avuto un comportamento “sconsiderato e irresponsabile”. L’attore ha sostenuto:

Non spetta a me dichiarare che le accuse sono false, ma lo stato dell’Ohio ha dimostrato che le accuse sono false. Se queste accuse fossero anche vagamente vere, la mia situazione sarebbe davvero diversa. Non sarei qui a casa con mia moglie e con mio figlio. Ma, detto questo, non sono perfetto e compio errori.

Drake Bell aveva aggiunto:

Quando mi è stata presentata la possibilità di dichiararmi colpevole a causa dei messaggi, ho pensato che fosse il miglior modo per archiviare rapidamente la questione e per permettere a tutte le persone coinvolte di andare avanti e ritornare a fare quello che amo.

Fonte: TheWrap