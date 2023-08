L’attrice Drea de Matteo, tra i protagonisti della serie I Soprano, ha annunciato il proprio sito su OnlyFans.

L’interprete di Adriana, fidanzata di Christopher Moltisanti nello show cult targato

HBO, ha svelato che per 15 dollari al mese gli abbonati potranno accedere a contenuti esclusivi e senza censure.

Drea ha recitato nelle prime cinque stagioni della serie I Soprano. Dopo che Adriana ha iniziato a collaborare con l’FBI, la donna veniva uccisa da Silvio Dante (Steven Van Zandt) su ordine di Tony Soprano (James Gandolfini). De Matteo era poi tornata per due episodi dello show nella stagione sei e aveva lavorato anche in Desperate Housewives e Sons of Anarchy.

Su OnlyFans, in precedenza, sono approdati anche Denise Richards, Cardi B, Bella Thorne, Tyga e Chris Brown.

La piattaforma dedicata ai contenuti vietati ai minori ha debuttato nel 2016, diventando ben presto molto popolare.

Drea ha annunciato su Instagram, nelle sue stories, la sua nuova attività e il primo scatto la ritrae completamente nuda mentre indossa un paio di stivali e fuma una sigaretta.

Che ne pensate dell’attività di Drea de Matteo su OnlyFans?

Potete trovare tutte le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline