Della serie tv prequel diintitolata, dedicata a Lady Jessica e alle Bene Gesserit, che dovrebbe uscire in esclusiva su HBO Max, non se ne è saputo più nulla.

Jon Spaihts, lo sceneggiatore, ha confermato che i lavori sono ancora in corso, anche se salvo sorprese la serie non vedrà la luce prima del secondo capitolo di Dune, la cui uscita nelle sale, al momento, è prevista per il 20 ottobre 2023. Intervistato da The Playlist, lo sceneggiatore ha dichiarato:

Sta andando avanti e non mi è permesso parlarne molto. Ma è vivo e vegeto. Mi hanno spostato per lavorare ad altri progetti, non solo su Dune: parte due, ma per indagare su altre prospettive cinematografiche nell’universo, di cui stiamo ancora parlando e che, ancora una volta, non mi è permesso dire molto in merito. Ma è un mondo molto ricco in cui potremo giocare e penso che sia ricco di opportunità di trama in ogni direzione. Per quanto riguarda la serie su Lady Jessica sono quasi alla fine, ma onestamente non conosco i dettagli delle tempistiche.

HBO Max ha ordinato la serie nel giugno 2019 e gli episodi racconteranno la storia dalla prospettiva dei membri del misterioso gruppo al femminile chiamato Bene Gesserit che hanno delle straordinarie capacità grazie alle loro conoscenze del corpo e della mente. Le donne del Bene Gesserit agiscono in modo esperto tra la politica in stile feudale e gli intrighi dell’impero, portando avanti inoltre dei progetti personali che le porteranno poi sull’enigmatico pianeta di Arrakis.

Diane Ademu-John (The Haunting of Bly Manor) sarà la showrunner della serie tv. Denis Villeneuve dovrebbe essere il regista del primo episodio, oltre a essere coinvolto come produttore in collaborazione con Jon Spaihts, Brian Herbert, Byron Merrit, e Kim Herbert.

