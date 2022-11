Dune: The Sisterhood, la serie tv prequel in arrivo su HBO Max, non richiederà la visione dei film di Denis Villenueve per essere apprezzata.

Sarah Aubrey, rappresentante di HBO Max, ha infatti dichiarato che i film non saranno necessari alla visione:

Bene, penso che dovreste vederli perché sono fantastici. Ma Dune: The Sisterhood è un prequel ambientato migliaia di anni prima dei film di Dune di Denis Villeneuve.

La serie è ambientata 10.000 anni prima di Dune (portato al cinema da Denis Villeneuve) ed è basato sul romanzo Sisterhood of Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson. La serie segue le Sorelle Harkonnen (Emily Watson, Shirley Henderson) mentre combattono forze che minacciano il futuro dell’umanità e fondano la leggendaria setta nota come Bene Gesserit.

Creata, scritta e prodotta da Diane Ademu-John, che funge anche da showrunner assieme ad Alison Schapker, la serie è prodotta anche da Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, Jon Cameron e Cait Collins assieme a Brian Herbert. A dirigere i primi due episodi Johan Renck.

Nel cast Travis Fimmel, Emily Watson, Shirley Henderson, Indira Varma, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds e Chloe Lea.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book