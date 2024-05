Lo scorso febbraio, a un anno di distanza dall’annuncio della cosa, Paramount faceva sapere di essere ancora al lavoro sullo sviluppo di una serie Tv di Dungeons & Dragons destinata a Paramount+ nonostante i risultati insoddisfacenti ottenuti dalla major e dalla Hasbro (la proprietaria del marchio) con il film L’onore dei ladri nella primavera del 2023.

Ora però, la Paramount ha davvero bloccato i lavori sulla serie che non verrà realizzata, o, per lo meno, non verrà realizzata da lei. Deadline scrive infatti che, dopo la vendita della eOne alla Lionsgate da parte della Hasbro (ECCO TUTTI I DETTAGLI), sarà la divisione interna della multinazionale del giocattolo, la Hasbro Entertainment, ad occuparsi del rinnovo creativo del progetto prima di proporlo ad altri potenziali acquirenti, sia intesi come partner di produzione che piattaforme streaming.

In un 2024 che segna i 50 anni di vita del gioco di ruolo ideato da Gary Gygax e Dave Arneson, pare proprio che Hasbro sia intenzionata a “non mollare l’osso” in merito all’adattamento televisivo della sua nota proprietà intellettuale.

Continueremo a monitorare la situazione.

