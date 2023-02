HBO Max ha ordinato la realizzazione di Duster, una nuova serie che avrà come protagonisti Rachel Hilson e Josh Holloway, mentre la produzione sarà curata dalla Bad Robot di J.J. Abrams in collaborazione con Warner Bros.

Il progetto è ambientato nel 1972 e racconta la storia di Nina (Hilson), la prima agente dell’FBI nera, che viene inviata a lavorare nel Southwest dove ingaggia Jim (Holloway), un coraggioso autista esperto in fughe, nello sforzo di sconfiggere una gang criminale.

La serie era in fase di sviluppo dal 2020 e tra gli interpreti ci sono anche Keith David (Greenleaf), Greg Grunberg (Heroes), Camille Guaty (The Rookie), Sydney Elisabeth (The Last O.G.), Asivak Koostachin (Cardinal), Benjamin Charles Watson (Designated Survivor), e l’esordiente Adriana Aluna Martinez.

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, ha dichiarato:

Lo show ha tutti gli elementi di una grandiosa produzione HBO Max Original, con una narrazione propulsiva, personaggi fantastici e degli inseguimenti in auto davvero tosti.

Abrams, che ha sviluppato e prodotto la serie con LaToya Morgan, ha aggiunto:

Siamo elettrizzati dalla possibilità di portare in vita il folle, scaltro e selvaggio mondo di Duster, specialmente con questo cast, con questa troupe e questo network eccezionali.

Morgan ha aggiunto:

Duster è un insieme di tutte le mie cose preferite: un racconto adrenalinico con personaggi profondi e così tanto cuore. Si tratta di un progetto da sogno e sono incredibilmente grato al team di Warner Bros e HBO Max per aver creduto in questo show. E non avrei potuto chiedere un partner migliore rispetto a J.J. per costruire questo incredibile mondo.

La prima stagione sarà composta da otto puntate: le prime due saranno scritte da Abrams e Morgan, mentre la regia è di Steph Green (Watchmen).

Che ne pensate della serie Duster con star Josh Holloway e Rachel Hilson?

