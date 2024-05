Dylan Minnette ha spiegato perché ha preferito concedersi una pausa dalla recitazione e dedicarsi alla musica con la sua rock band Wallows.

Durante un episodio del Zach Sang Show, la giovane star ha spiegato:

Sono stato fortunato nel trovare successo nella recitazione. Ho lavorato a Tredici ed è stato realmente popolare, facendomi raggiungere decisamente una vetta per quanto riguarda la mia carriera come attore. Ma ha inoltre iniziato a sembrare un po’ un lavoro. Ed ero in una posizione davvero fortunata, è sempre stato divertente per me, sempre davvero una fonte di ispirazione, ma poi ha iniziato a sembrare un obbligo lavorativo.