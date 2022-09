Ecco perché James Bond non avrà mai una serie tv

Nonostante ora MGM faccia parte di Amazon, difficilmente vedremo una serie tv con protagonista James Bond.

In una lunga intervista con The Hollywood Reporter, Barbara Broccoli e Michael G Wilson, i proprietari della EON Production, hanno spiegato il motivo per cui le avventure dell’agente segreto non toccheranno mai il panorama televisivo:

Abbiamo resistito. Molti anni fa, abbiamo fatto una serie animata per bambini, ma abbiamo resistito a fare qualsiasi cosa, perché sai, ci piace davvero mettere tutti i nostri sforzi nelle produzioni cinematografiche.

Nel frattempo dovremo attendere ancora diverso tempo prima di scoprire il nome del nuovo interprete di Bond, anche perché l’attore scelto dovrà impegnarsi nel ruolo per 10, 12 anni.

Fonte: The Hollywood Reporter