Echo 3 sarà la nuova serie, di genere action thriller, con star Luke Evans e oggi Apple ha condiviso le prime foto ufficiali del progetto composto da dieci episodi e ideato dal premio Oscar Mark Boal (Zero Dark Thirty).

Nel cast ci sono anche Michiel Huisman insieme a Jessica Ann Collins. La serie è stata girata in Colombia con dialoghi in inglese e spagnolo, la serie originale Apple, ed è prodotta da Keshet Studios. Il debutto è previsto per Apple TV+ il 23 novembre con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì, fino al 13 gennaio 2023.

Echo 3 è un thriller ricco di azione ambientato in Sud America che segue le vicende di Amber Chesborough (Jessica Ann Collins), una giovane e brillante scienziata che è il cuore emotivo di una piccola famiglia americana. Quando Amber scompare lungo il confine tra Colombia e Venezuela, suo fratello Bambi (Luke Evans) e suo marito Prince (Michiel Huisman) – due uomini con una profonda esperienza militare e un passato complicato – iniziano una lotta contro il tempo per ritrovarla, in un dramma personale stratificato e sullo sfondo esplosivo di una guerra segreta.

La serie vede come protagonista anche Martina Gusman nel ruolo di Violetta, un’importante editorialista politica, ed è inoltre interpretata da James Udom, Maria Del Rosario, Alejandro Furth, Juan Pablo Raba e dalla special guest star Bradley Whitford. Echo 3 si basa anche sulla pluripremiata serie Quando gli eroi volano – When Heroes Fly, creata da Omri Givon e ispirata all’omonimo romanzo di Amir Gutfreund.

Boal ha dichiarato:

Sono onorato di collaborare con il team di Apple TV+ che mi ha dato l’opportunità di realizzare la serie che volevo fare, lavorando a un progetto propositivo, nato per pensare in grande e che rifiuta di rimanere negli schemi. Si tratta di un thriller di black-ops e di una storia di intrighi internazionali, ambientata in Colombia, un Paese che conoscevo solo da lontano e di cui mi sono subito innamorato.

Echo 3 è prodotta per Apple TV+ da Keshet Studios, il ramo di produzione statunitense di Keshet International. La serie è diretta da Boal, che è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Peter Traugott, Jason Horwitch, Omri Givon, Eitan Mansuri, Jonathan Doweck, Mark Sourian, Avi Nir, Alon Shtruzman e Karni Ziv di Keshet Studios. Pablo Trapero ha diretto quattro episodi, compreso l’episodio pilota, ed è anche lui produttore esecutivo.

Fonte: Apple