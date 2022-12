Una delle protagoniste di Echo 3, Amber Chesborough (Jessica Ann Collins), sta compiendo delle ricerche sui benefici medici dell’utilizzo terapeutico degli psichedelici quando viene rapita nell’incidente che dà il via alla serie.

Il creatore e regista Mark Boal ha parlato della speranza che la serie possa aiutare a destigmatizzare l’argomento:

Ora gli psichedelici stanno tornando – non so se alla moda sia la parola giusta, ma stanno tornando popolari in un modo che non vedevo da molto tempo. Ed è certamente diverso da come sono stati introdotti in America negli anni ’60. Penso che ci sia molto lavoro interessante da fare, in termini di neurobiologia e cosa fanno alla tua mente, e quali implicazioni ci sono in seguito all’utilizzo. Quindi ho deciso di prendere tutto questo e metterlo all’interno di un personaggio, come un modo per portare alla luce alcuni di questi argomenti. Abbiamo girato anche in Sud America e America Latina e nella giungla. L’Amazzonia è uno dei pochi posti rimasti sul pianeta dove ci sono piante bioattive e così via, che non sono state completamente esplorate dalla scienza e che l’uomo ancora non capisce del tutto.