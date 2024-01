Alaqua Cox ha parlato dell’esperienza vissuta sul set di Echo, rivelando anche le difficoltà affrontate nell’interpretare le scene con Maya e Kingpin, e di quale spera sia il futuro del suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

L’attrice ha sottolineato che l’ha entusiasmata mostrare al mondo che Maya, nonostante sia sorda e abbia subito un’amputazione, è ugualmente tosta e determinata, in grado di sconfiggere i suoi avversari, anche se sono uomini e addestrati. Alaqua ha ricordato che il personaggio riesce a contrastare persino Daredevil e Kingpin e, per girare le scene d’azione, si è preparata con un intenso allenamento cinque giorni alla settimana, per due-tre ore al giorno. Cox ha spiegato:

L’ho realmente apprezzato. Non mi sto lamentando perché il team di stunt che ha lavorato a Echo è stato così grandioso ed era facile andare d’accordo con loro. Ho sempre amato girare delle scene fisiche. Sono sempre stata impegnata in attività fisiche crescendo. Ho un fratello maggiore, siamo distanti 15-16 mesi, e lottavamo continuamente. Giocavamo a basket nel retro della casa di mio padre. Penso in un certo senso che mio fratello mi abbia preparata per questo ruolo, anche se all’epoca non avevamo idea del fatto che ci saremmo dovuti preparare a una cosa simile. Ho inoltre un personal trainer sordo ed era fantastico. Il tempo è passato molto più in fretta perché siamo riusciti a comunicare da soli. Non abbiamo dovuto usare un interprete, cosa che avrebbe allungato i tempi.

L’aspetto più complicato è stato imparare le coreografie, in particolare quando ci sono stati dei cambiamenti last minute.

Cox ha poi parlato delle scene che l’hanno vista impegnata accanto a Vincent D’Onofrio e l’attrice ha sottlineato che Maya è un personaggio complicato, anche a livello emotivo, e con molte sfumature. L’attrice ha ricordato:

Ho avuto un incontro con la regista, per parlare delle mie emozioni, e avevo il mio acting coach.

L’interprete della protagonista ha sottolineato che Maya è ossessionata dalla sua vendetta e per immedesimarsi ha guardato dei video su YouTube in cui altri personaggi lottavano, cercando di studiarli e per trovare le motivazioni da utilizzare nelle sue scene d’azione e nella sua interpretazione. Alaqua ha proseguito:

Volevo usare le loro emozioni e renderle mie. Sto cercando di pensare a quello che Maya aveva affrontato per arrivare a quelle emozioni ed è in quel modo che sono riuscita a diventare Maya. Ed è stato davvero difficile, specialmente con Kingpin, perché abbiamo sempre avuto molte scene intense insieme. Ma ho un device che vibra che dovevo mettere nella mia maglietta. Quando io e Kingpin stavamo parlando, lui non usa il linguaggio dei segni. Quindi non sapevo quando finiva di dire le sue battute. Quando lo faceva l’interprete premeva il bottone, io sentivo la vibrazione e mi faceva capire che aveva finito ed era il mio turno. Quando sentivo quella vibrazione uscivo dalle emozioni che stavo provando per un secondo. Dovevo ignorarlo, ma al tempo stesso ringrazio il cielo che abbia funzionato e tutto scorresse molto meglio.

Alaqua Cox ha successivamente rivelato di non aver apprezzato il giorno in cui Maya incontra la madre Taloa perché ha dovuto rimanere sempre emotivamente coinvolta, restando così triste tutta la giornata, ritrovandosi a piangere pensando a tutte le cose orribili che erano accadute nella vita del personaggio. Non appena ha terminato il lavoro sulla scena, tuttavia, è stata immediatamente in grado di lasciar andare tutte quelle emozioni negative.

L’interprete di Maya spera che la giovane non ritorni a New York, dove ha avuto così tanti momenti drammatici, e che preferisca invece restare più vicina alla sua famiglia, dopo essere stata lontana per così tanti anni. Alaqua ha sottolineato:

Ha ignorato così tanti messaggi, telefonate e lettere, ma non appena è tornata in Oklahoma l’hanno rivoluta subito tra di loro. Non hanno fatto alcuna resistenza. Le ha fatto capire ‘Wow, la mia famiglia c’è sempre stata per me’. Voglio che Maya riallacci i rapporti con la sua famiglia e si liberi di New York, di quello che è accaduto in città e con Kingpin, ma vedremo cosa accadrà.

Cox ha quindi svelato che pensa sarebbe fantastico se Maya entrasse a far parte degli Avengers perché sarebbe meraviglioso e divertente, oltre ad avere il desiderio di recitare insieme a Mark Ruffalo, ovvero Hulk, che apprezza come attore e come persona, avendo da tempo sostenuto i nativi americani. In più Alaqua e Mark sono entrambi nati in Wisconsin. L’attrice ha ribadito che sarebbe bello parlare con lui e riesce già a immaginare quelle conversazioni.

Fonte: Deadline

