Secondo un nuovo report, Kevin Feige non era affatto contento di Echo, prima che fossero effettuati dei reshoot.

Jeff Sneider, nel suo podcast The Hot Mic, ha raccontato che Kevin Feige trovava Echo impubblicabile, tanto da dover pianificare dei reshoot:

Ho sentito che lo show è stato afflitto da problemi durante la produzione. Ho sentito che era un disastro e che andava così male che hanno praticamente dovuto girare di nuovo l’intera cosa. Mi è stato detto che originariamente avevano girato otto episodi e Kevin Feige pensava che non fosse pubblicabile, quindi hanno parlato di ridurlo a quattro episodi, o sei in post-produzione. Ma poi hanno finito per girarlo di nuovo, quindi la mia fonte non sapeva in realtà quanti episodi saranno in totale. Ma a quanto pare, prima di questi reshoot, Kevin non era contento.

Alaqua Cox (Hawkeye), che ha fatto il suo debutto nel MCU nel 2021 nella serie Marvel Studios Hawkeye, interpreta l’implacabile Maya Lopez, leader sorda di una gang decisa a far pagare a Ronin, alias Clint Barton, le sue azioni vendicative.

In esclusiva su Disney+ il 29 novembre 2023, il racconto delle origini di Echo ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. La ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti.

Nel cast ci saranno anche Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs, American Gods), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind), Graham Greene (1883, Goliath) e Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs).

Nel frattempo potete vedere Maya Lopez in azione nei sei episodi di Hawkeye, disponibili su Disney+.

Alla regia ci saranno Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai).

I produttori esecutivi saranno Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre, e Jason Gavin (Blackfeet).

Tutti gli episodi di Echo saranno disponibili dal 29 novembre su Disney+.

