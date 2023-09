La nuova sinossi ufficiale della serie Echo conferma le teorie dei fan riguardanti la possibile presenza di Charlie Cox, interprete di Matt Murdock/Daredevil.

La trama presentata all’United States Copyright Office dai Marvel Studios riporta infatti la descrizione della storia e il cast presente negli episodi.

La sinossi è la seguente:

Marvel Studios presenta Echo in cui Maya Lopez (Alaqua Cox) fatica a rientrare in contatto con le sue radici native americane mentre ha delle aspirazioni legate a una vita nel crimine come succeditrice della brutale eredità di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), ovvero Kingpin. Nel primo episodio si introducono Maya Lopez e le sue difficoltà.