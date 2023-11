I Marvel Studios hanno presentato i primi due episodi di Echo ieri a Durant, in Oklahoma, in occasione del Powwow della nazione Choctaw. A introdurre l’evento la regista Sydney Freeland, che ha spiegato di essere entusiasta di presentare la serie nella nazione Chocktaw: “Una delle cose che mi emozionano di più è la possibilità di mostrare la cultura Chocktaw nella nostra serie, spero di averlo fatto in maniera autentica ed entusiasmante”. La protagonista di Echo, Maya Lopez, viene presentata come Chocktaw e nei cinque episodi viene mostrata la cultura dei nativi americani, con le loro leggende e la loro storia.

Durante l’evento è stato mostrato anche il nuovo logo Marvel Spotlight, che viene così descritto dalla compagnia:

Marvel Spotlight ha le sue origini nella storia editoriale lunga 85 anni della Marvel Comics: Spotlight era una serie a fumetti antologica introdotta nel 1971, dove sono nati Ghost Rider e Spider-Woman.

Echo sarà la prima serie con il logo Marvel Spotlight, come spiega il capo dello streaming Brad Winderbaum: “Marvel Spotlight ci permette di proporre storie più realistiche e incentrate sui personaggi, e nel caso di Echo ci concentreremo su una posta in gioco più legata alla strada che alla continuity più ampia dell’Universo Cinematografico Marvel. Proprio come nel caso dei fan dei fumetti, che non dovevano leggere per forza Avengers o Fantastic Four per godersi un fumetto Spotlight di Ghost Rider, il nostro pubblico non avrà bisogno di aver visto altre serie Marvel per capire cosa succede nella storia di Maya.