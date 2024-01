L’episodio 4 di Echo si apre con una scena molto forte, in cui Kingpin difende la piccola Maya da un gelataio arrogante.

In una recente intervista, la sceneggiatrice di Echo, Amy Rardin ha sviscerato la scena del gelataio e il rapporto tra Maya e Kingpin:

Oh, quella era una delle mie parti preferite della serie tv; ti porta ad esplorare questa relazione. Nella stanza continuavamo a immaginare nella nostra testa come sarebbe stato essere allevati da quest’uomo. Penso che la scena con il gelataio ti dica tutto ciò che devi sapere su come è stata allevata da questa persona. I bambini guardano e vedono come si comportano gli adulti. Penso che sia stato davvero interessante per me; per mostrare la storia di una donna che si rende conto che quest’uomo che incombeva così tanto nella sua vita l’amava, nel suo modo contorto, ma la stava manipolando. E per lei essere in grado di liberarsi dal suo controllo penso che si riveli qualcosa di molto potente. Ma penso che ci sia una base di amore strano, e penso che sia ciò che rende Fisk un personaggio davvero interessante, perché ha la capacità di amare, ama semplicemente in un modo contorto e incasinato.

Echo è disponibile su Disney+.

La sinossi di Echo

La serie, composta da cinque episodi, racconta la storia di Maya Lopez (Alaqua Cox), inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Tutti e cinque gli episodi saranno disponibili in streaming il 9 gennaio, segnando così la prima volta in cui una serie targata Marvel Studios debutta con tutti gli episodi al momento del lancio.

Il cast

Al fianco di Alaqua Cox nel cast di Echo troviamo Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods), Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs di FX), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind) e Vincent D’Onofrio (Hawkeye, Godfather of Harlem).

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre e Sydney Freeland. I co-produttori esecutivi sono Jennifer L. Booth e Amy Rardin.

