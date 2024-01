Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella serie Echo, dedicata alla storia di Maya Lopez (Alaqua Cox), è tornato in scena Kingpin e il suo, interprete, Vincent D’Onofrio, ha ora commentato le ambizioni politiche del suo personaggio.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nello show Marvel disponibile su Disney+, Wilson Fisk appare in una scena post-credit che sembra anticipare la sua decisione di candidarsi all’incarico di sindaco di New York.

D’Onofrio, intervistato da The Hollywood Reporter, ha commentato la situazione e la sua possibile evoluzione in Daredevil: Born Again. L’attore ha sottolineato:

Non penso sia cambiato; penso sia illuminato. Non ho visto molti episodi di Echo. Nella mia mente, dopo tutto quello che accade con Maya, sale su un aereo e… Entro la fine di quel volo, decide: ‘Se voglio essere totalmente potente, questo è quello che devo fare’. Quello è il massimo che posso dirvi.

Per ora, come accade abitualmente con i progetti del MCU, non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti la situazione del villain e la possibile evoluzione della sua storia.

Che ne pensate delle ambizioni politiche di Kingpin emerse durante gli episodi di Echo? Cosa credete accadrà?

Trovate tutte le notizie su Echo nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: The Hollywood Reporter

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios