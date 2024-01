Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Vincent D’Onofrio ha commentato una delle scene più emozionanti della serie Echo che vede protagonisti Kingpin e Maya Lopez.

La protagonista interpretata da Alaqua Cox, nella serie Marvel, usa i suoi nuovi poteri per far vedere a Kingpin i suoi ricordi e affrontare il suo trauma.

Vincent ha spiegato:

C’è quella scena in cui lei ti attacca dall’interno. Va nel tuo cuore e nella tua mente e, in questo caso, riporta entrambi prima del momento in cui ho ucciso mio padre quando stava picchiando a morte mia madre, e ho persino il martello in mano, e sta cercando di togliermi tutto quell’odio e quel desiderio di ucciderlo.

D’Onofrio ha quindi ricordato come si è preparato emotivamente per interpretare quel momento:

Ho detto al direttore della fotografia, alla regista Sydney Freeman, e al primo assistente della regia che sarei andato realmente in profondità. Avrebbe dovuto essere oscuro e folle, e non sapevo realmente cosa sarebbe accaduto tranne che mi avrebbe fatto male. Ho detto: ‘Andrò via dal set. Quando siete pronti, chiamatemi, mi sederò e inizierò, e direte ‘azione’ per la troupe, ma io inizierò appena arriverò, inizierò a immergermi in quella situazione’. Sì, sono arrivato in questa situazione in cui mi sono sentito quasi in una camicia di forza come se mi avesse afferrato, tenuto e spinto per ottenere quello che voleva, voleva farmi uscire quelle cose.

L’attore ha ribadito che è stato molto complicato e interessante interpretare quella sequenza:

Quando arrivi in una situazione in cui quella scena è reale emotivamente, allora puoi ‘vendere’ qualsiasi elemento narrativo desideri. Puoi far credere che sono tornato indietro a quando ero un bambino e stavo per uccidere mio padre. Se ci sono le emozioni e la storia è abbastanza realistica, e lo script è abbastanza buono da ispirare l’attore a spingersi in una situazione simile, allora puoi far credere a qualsiasi elemento della storia.

Che ne pensate di come si è preparato Vincent D’Onofrio per interpretare l’emozionante scena di Echo tra Kingpin e Maya?

