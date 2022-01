La NBC ha ordinato il pilot di una serie intitolata, ambientata nel mondo dei rodeo tra ranch e famiglie di allevatori.

La serie è descritta così:

Tre dinastie di proprietari di ranch nella costa della California centrale fanno la guerra e l’amore in una lotta appassionata per sopravvivere, arrivando a impostare le basi perché un gruppo di giovani donne ferocemente determinate faccia di tutto per vincere al campionato nazionale di rodeo.

A guidare lo sviluppo del pilot il produttore, attore e cantante Shaun Cassidy. Come produttore, Cassidy ha lavorato a serie come Cold Case, New Amsterdam e Invasion.

La NBCUniversal detiene i diritti di trasmissione di Yellowstone dopo la première su Paramount+: la serie va quindi in onda in differita sulla sua piattaforma streaming Peacock. Inutile dire che questo nuovo progetto si inserisce nella scia del blockbuster ambientato in Montana, che segue le vicende della dinastia Dutton, proprietaria di un ranch in Montana e che spesso mostra dei rodeo. Unbroken, però, avrà un taglio più al femminile.

La serie con Kevin Costner ha avuto un successo straordinario: nel corso della recente quarta stagione ha infranto numerosi record di ascolto, il finale è stato visto da 9.3 milioni di spettatori. Attualmente va in onda lo spinoff 1883, ma è in produzione anche un altro spinoff intitolato 6666.

