Eli Roth e James Frey, autore di A Million Little Pieces, hanno sviluppato la prima serie horror per ragazzi prodotta da DreamWorks, intitolata Fright Krewe.

Le dieci puntate racconteranno quello che accade “quando un’antica profezia e una regina Voodoo affidano a un gruppo di ragazzini emarginati il compito di salvare New Orleans dalla più grande minaccia demoniaca affrontata negli ultimi due secoli. Ma, onestamente? Salvare il mondo potrebbe essere più semplice che diventare amici”.

Il progetto animato in 2D debutterà su Hulu e Peacock.

Tra i produttori ci sono anche Joanna Lewis, Kristine Songco, Sean Acker e Mitchell Smith.

Che ne pensate della serie Fright Krewe scritta da Eli Roth e James Frey? Siete curiosi di scoprire il lavoro dei nuovi autori per la televisione?

Roth aveva già lavorato nel campo dell’animazione in occasione di Chowdaheads con Noah Belson, serie che poi non è mai andata in onda nel 1999. Nel 2003, invece, è arrivata sugli schermi The Rotten Fruit, con al centro dei pezzi di frutta sociopatici e violenti che facevano parte di una rock band. Lo show è durato per tre episodi prima di essere cancellato.

