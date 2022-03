In occasione del Festival della tv spagnola Málaga, Netflix ha mostrato i primi cinque minuti dell’episodio uno delladi, in arrivo ad aprile.

Netflix ha approfittato dell’occasione per mostrare inoltre due nuove foto, che potete vedere qui sotto, e per comunicare la sinossi ufficiale di questa stagione:

Una nuova stagione sta per iniziare a Las Encinas e ci saranno molti affari da portare a termine. Dopo il tragico capodanno di Phillipe e la fuga di Guzman, il segreto della morte di Armando potrebbe distruggere la storia d’amore tra Samuel e Ari. Nel frattempo, Rebeca sta scoprendo se stessa, mentre Omar si sta riprendendo dalla rottura con Ander; inoltre ci sarà un’apparizione speciale di Adam Nourou, vincitore del premio Goya come miglior attore per il film “Adú,” che interpreterà Bilal, con una relazione complicata con Samuel.