La storia di Elizabeth Holmes, ex CEO di Theranos caduta in disgrazia e condannata a 11 anni di carcere per frode, ha commentato l’interpretazione di Amanda Seyfried nella miniserie The Dropout.

Elizabeth ha dichiarato a The New York Times:

Non stanno interpretando me. Stanno recitando nella parte di un personaggio che ho creato.

Holmes sostiene infatti di essersi creata un personaggio per essere considerata seriamente nel mondo del lavoro:

Credevo sarebbe stato il modo in cui sarei stata brava sul lavoro e considerata in modo serio, invece di essere considerata una bambina o una ragazzina che non aveva buone idee tecniche. Forse le persone si sono rese conto che non era autentica, visto che non lo era.

Amanda Seyfried, con la sua interpretazione in The Dropout, ha conquistato un Golden Globe e un Emmy come Miglior Attrice Protagonista in una miniserie televisiva.

