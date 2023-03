The Good Wife

Nel cast di Elsbeth, lo spinoff di The Good Wife, ci saranno anche Wendell Pierce (The Wire, Suits) e Carra Patterson (The Arrangement).

La protagonista sarà Carrie Preston, interprete di Elsbeth Tascioni. Nella serie la protagonista si trasferisce a New York, dove utilizza la sua unica prospettiva per compiere delle osservazioni uniche e incastrare i criminali insieme alla polizia di New York, dopo aver avuto una carriera di successo a Chicago.

Robert e Michelle King scriveranno il pilot, che verrà diretto da Robert King. Nel team della produzione ci sarà anche Liz Glotzer della King Size Productions.

Pierce avrà la parte del ruolo di Capitano Wagner, un capitano di grande esperienza e carismatico della polizia di New York, che si dimostra carismatico e mantiene il controllo su ogni situazione.

Patterson, invece, sarà l’agente Kaya Blanke, poliziotta stoica e con una grande etica, che viene sottovalutata dai suoi superiori.

Fonte: TVLine