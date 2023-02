Emma Corrin ha ammesso che rivelare come si identichi come una persona non binaria l’abbia costretta ad affrontare la realtà, fatta di odio e pochi ruoli, al punto da farle ammettere che sarebbe interessata a interpretare personaggi maschili.

L’interprete di Diana nella serie The Crown, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha ricordato:

Penso di aver avvertito con un messaggio via WhatsApp in cui dicevo semplicemente: ‘Condividerò questo post’. Non penso ci fosse stata una grande discussione sulla questione. Ingenuamente , forse, mi ha sorpreso quanto odio ho ricevuto per quel post. Mi ha piuttosto fatto tornare con i piedi per terra.

Emma ha comunque espresso la convinzione che parlare apertamente aiuti le persone:

Specialmente per quanto riguarda le conversazioni sul genere e sulle tematiche simili, aiuta molte persone vedere qualcuno che vive come una persona non binaria nel mondo. So quanto i racconti degli altri mi abbiano aiutata, quella è la mia motivazione per continuare a usare i social media al momento.

Corrin ha poi sottolineato la mancanza di opportunità nel mondo di Hollywood:

Non ci sono molte parti non binarie lì fuori. Dobbiamo sostenere gli sceneggiatori queer e sviluppare progetti, accogliere quelle narrazioni nello spazio creativo. Ma, inoltre, essere non binari per me rappresenta uno spazio davvero fluido dove non si tratta di un rifiuto della femminilità o della mascolinità, ma piuttosto di accogliere entrambe. La mia esperienza su questa Terra è stata femminile, fino a poco tempo fa, e amo ancora tutte quelle parti di me.

Emma ha quindi concluso:

Trovo interessante che non mi vengano offerte parti maschili. Sarei ugualmente attratta da quei personaggi! Immagino che sia per come il settore ti vede e, penso, che spero sia qualcosa che sta cambiando. La bellezza della recitazione è occuparti di un personaggio che non deve necessariamente essere in linea con la tua esperienza. Si tratta di un modo di esplorare. Ma mi piacere interpretare parti non binarie, nuove parti, ruoli maschili. Qualsiasi cosa, basta che sia giusta.

Che ne pensate? Trovate giusto che Emma Corrin voglia interpretare ruoli maschili?

Fonte: Vanity Fair