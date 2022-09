Emmy 2022: Adele, Barack Obama e Chadwick Boseman tra i primi vincitori dei Creative Arts

What If...?

I Primetime Emmy non andranno in onda prima di lunedì 12 settembre, ma la Television Academy ha già iniziato ad anticipare i premi Creative Arts.

I Creative Arts Emmy, che premiano gli eccellenti risultati artistici e tecnici di diversi generi televisivi, saranno assegnati sabato e domenica al Microsoft Theater di Los Angeles. Tra i vincitori spicca sicuramente Chadwick Boseman che ha vinto un Emmy postumo per aver doppiato T’Challa di Black Panther in Marvel’s What If…?. Inoltre, Barack Obama è diventato il primo presidente degli Stati Uniti a vincer in una categoria competitiva, portando a casa il trofeo di Outstanding Narrator per il suo lavoro in Our Great National Parks di Netflix. Anche The Beatles: Get Back di Peter Jackson ha vinto come miglior documentario o serie di non fiction.

Adele, che con lo speciale One Night Only si è aggiudicata cinque premi, tra cui Outstanding Variety Special (Pre-Recorded) e Directing. Grazie a queste grandi vittorie, la cantante è a un solo premio di distanza dall’ottenere lo status di EGOT; le manca solo un Tony per consolidare questo onore. (Allo stesso modo, Eminem, che ha vinto un Emmy per il suo ruolo nell’Halftime Show del Super Bowl LVI, è a un Tony dallo status di EGOT).

Diverse categorie importanti, tra cui Guest Actor e Actress in a Comedy and Drama e Outstanding Television Movie, verranno annunciate domenica.

DI seguito la lista completa dei Creative Arts Emmy che sono stati annunciati:

STRUCTURED REALITY PROGRAM

Antiques Roadshow

Fixer Upper: Welcome Home

Love Is Blind

Queer Eye

Shark Tank

UNSTRUCTURED REALITY PROGRAM

Below Deck: Mediterranean

Cheer

Love on the Spectrum U.S.

RuPaul’s Drag Race: Untucked

Selling Sunset

HOST FOR A REALITY OR COMPETITION PROGRAM

Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski and Jonathan Van Ness, Queer Eye

Nicole Byer, Nailed It!

Mark Cuban, Barbara Corcoran, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John and Kevin O’Leary, Shark Tank

Padma Lakshmi, Top Chef

Amy Poehler and Nick Offerman,Making It

RuPaul, RuPaul’s Drag Race

HOSTED NONFICTION SERIES OR SPECIAL

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman

Stanley Tucci: Searching for Italy

The Problem With Jon Stewart

The World According to Jeff Goldblum

VICE

DOCUMENTARY OR NONFICTION SERIES

100 Foot Wave

Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy

The Andy Warhol Diaries

The Beatles: Get Back

We Need to Talk About Cosby

DOCUMENTARY OR NONFICTION SPECIAL

The New York Times Presents: Controlling Britney Spears

George Carlin’s American Dream

Luci and Desi

The Tinder Swindler

We Feed People

NARRATOR

Kareem Abdul-Jabbar, Black Patriots: Heroes Of The Civil War

David Attenborough, The Mating Game

W. Kamau Bell, We Need to Talk About Cosby

Lupita Nyong’o, Serengeti II

Barack Obama, Our Great National Parks

ANIMATED PROGRAM

Arcane

Bob’s Burgers

Rick and Morty

The Simpsons

What If…?

CHARACTER VOICE-OVER PERFORMANCE

F. Murray Abraham, Moon Knight

Julie Andrews, Bridgerton

Chadwick Boseman, What If…?

Maya Rudolph, Big Mouth

Stanley Tucci, Central Park

Jessica Walter, Archer

Jeffrey Wright, What If…?

OUTSTANDING VARIETY SPECIAL (PRE-RECORDED)

Adele: One Night Only (CBS)

Dave Chappelle: The Closer (Netflix)

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (HBO/HBO Max)

Norm Macdonald: Nothing Special(Netflix)

One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga (CBS)

OUTSTANDING VARIETY SPECIAL (LIVE)

64th Annual Grammy Awards

Live in Front of a Studio Audience

The Oscars

Super Bowl LVI Halftime Show

The Tony Awards Present: Broadway’s Back!

ULTERIORI VINCITORI

CASTING FOR A REALITY PROGRAM

Love on the Spectrum U.S.

CHOREOGRAPHY FOR VARIETY OR REALITY PROGRAMMING (JURIED)

Savage X Fenty Show Vol. 3

CINEMATOGRAPHY FOR A REALITY PROGRAM

Life Below Zero

CINEMATOGRAPHY FOR A NONFICTION PROGRAM

100 Foot Wave

COSTUMES FOR VARIETY, NONFICTION OR REALITY PROGRAMMING (JURIED)

We’re Here

DIRECTING FOR A DOCUMENTARY/NONFICTION PROGRAM

Peter Jackson, The Beatles: Get Back

DIRECTING FOR A REALITY PROGRAM

Nneka Onuorah, Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

DIRECTING FOR A VARIETY SERIES

A Black Lady Sketch Show

DIRECTING FOR A VARIETY SPECIAL

Adele: One Night Only

HAIRSTYLING FOR A VARIETY, NONFICTION OR REALITY PROGRAM

Annie: Live!

LIGHTING DESIGN/LIGHTING DIRECTION FOR A VARIETY SPECIAL

Adele: One Night Only

LIGHTING DESIGN/LIGHTING DIRECTION FOR A VARIETY SERIES

The Voice

CONTEMPORARY MAKEUP FOR A VARIETY, NONFICTION OR REALITY PROGRAM (NON-PROSTHETIC)

The teams from Legendary and We’re Here

MUSIC COMPOSITION FOR A DOCUMENTARY SERIES OR SPECIAL (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)

Luci and Desi

MUSIC DIRECTION

The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show Starring Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar and 50 Cent

PICTURE EDITING FOR A NONFICTION PROGRAM

The Beatles: Get Back

PICTURE EDITING FOR A STRUCTURED REALITY OR COMPETITION PROGRAM

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

PICTURE EDITING FOR AN UNSTRUCTURED REALITY PROGRAM

Love on the Spectrum U.S.

PICTURE EDITING FOR VARIETY PROGRAMMING

A Black Lady Sketch Show

PRODUCTION DESIGN FOR A VARIETY, REALITY OR COMPETITION SERIES

RuPaul’s Drag Race

PRODUCTION DESIGN FOR A VARIETY SPECIAL

The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show Starring Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar and 50 Cent

SHORT FORM ANIMATED PROGRAM

Love, Death + Robots

SHORT FORM COMEDY, DRAMA OR VARIETY SERIES

Carpool Karaoke: The Series

SHORT FORM NONFICTION OR REALITY SERIES

Full Frontal With Samantha Bee Presents: Once Upon A Time In Late Night

SOUND EDITING FOR A NONFICTION OR REALITY PROGRAM (SINGLE OR MULTI-CAMERA)

The Beatles: Get Back

SOUND MIXING FOR A VARIETY SERIES OR SPECIAL

Adele: One Night Only

SOUND MIXING FOR A NONFICTION OR REALITY PROGRAM (SINGLE OR MULTI-CAMERA)

The Beatles Get Back

TECHNICAL DIRECTION, CAMERAWORK, VIDEO CONTROL FOR A SERIES

Last Week Tonight With John Oliver

TECHNICAL DIRECTION, CAMERAWORK, VIDEO CONTROL FOR A SPECIAL

Adele: One Night Only

WRITING FOR A NONFICTION PROGRAM

Lucy and Desi

WRITING FOR A VARIETY SERIES

Last Week Tonight With John Oliver

INDIVIDUAL ACHIEVEMENT IN ANIMATION (JURIED)

Arcane (3); The Boys Presents: Diabolical; The House; Love, Death + Robots

COMMERCIAL

“Teenage Dream — Sandy Hook Promise”

EXCEPTIONAL MERIT IN DOCUMENTARY FILMMAKING (JURIED)

When Claude Got Shot

Fonte: Emmys.com