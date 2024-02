La 76ª edizione degli Emmy Awards ha una data ufficiale di messa in onda: domenica 15 settembre su ABC. La Television Academy e ABC hanno annunciato la notizia sabato, durante il tour stampa della Television Critics Assn. a Pasadena. Gli Emmy saranno trasmessi di nuovo in diretta in tutto il paese su ABC (e in streaming il giorno successivo su Hulu) e si svolgeranno al Peacock Theater a L.A. Il presentatore e i produttori della trasmissione saranno annunciati prossimamente.

Attualmente non è stata annunciata una data per gli Emmy Creative Arts, ma di solito queste due cerimonie si tengono il weekend prima della cerimonia degli Emmy Primetime. Questo le collocherebbe il 7 e l’8 settembre.

La Television Academy aveva precedentemente annunciato che le nomination per la 76ª edizione degli Emmy Awards verranno annunciate mercoledì 17 luglio. Il periodo di ammissibilità per questo ciclo di Emmy è dal 1º giugno 2023 al 31 maggio 2024.

Questa sarà la seconda cerimonia degli Emmy nel 2024, poiché la settantacinquesima edizione, originariamente prevista per settembre 2023, è stata posticipata al 15 gennaio 2024. Nonostante il rinvio al 2024, gli eventi sono stati comunque considerati parte degli Emmy del 2023. La trasmissione su ABC a settembre sarà invece la cerimonia ufficiale degli Emmy del 2024. I prossimi Emmy torneranno a essere trasmessi di domenica per la prima volta dopo due anni. (A gennaio, gli Emmy su Fox si sono tenuti di lunedì, mentre l’evento del 2022 sulla NBC è andato in onda lunedì 12 settembre).

Alla 75ª edizione degli Emmy, il mese scorso, Succession, The Bear e Beef hanno quasi conquistato le rispettive categorie nelle gare per le serie drama, comedy e limited. Succession e The Bear hanno ottenuto sei vittorie a testa, mentre Beef ha seguito a ruota con cinque trofei.

Le candidature per la 76ª edizione degli Emmy Awards si aprono giovedì 29 febbraio. Potete consultare il calendario completo cliccando su Variety.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.