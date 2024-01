La 75 esima edizione degli Emmy Awards, i premi della televisione americana, si terrà nella notte tra lunedì 15 gennaio e martedì 16 gennaio: saranno ancora una volta Sky e NOW i punti di riferimento dove vedere la cerimonia nel nostro paese.

A partire dall’1 del mattino di martedì 16 gennaio verrà trasmesso su Sky Atlantic (e in streaming su NOW) il pre-show che condurrà alla cerimonia di premiazione (sia in lingua originale che con la traduzione simultanea), la quale partirà ufficialmente alle 2 del mattino in diretta dal Microsoft Theater di Los Angeles. Alla conduzione ci sarà Anthony Anderson.

Le celebrazioni dell’annata televisiva dovevano svolgersi, come da tradizione, a settembre 2023, ma sono slittate a causa degli scioperi. Nelle ultime settimane sono stati assegnati i creative Emmy e i daytime Emmy: quelli di lunedì sera, invece, saranno i Primetime Emmy, ovvero i premi della televisione in prima serata, con le serie tv, le miniserie e i film tv più prestigiosi trasmessi sui canali broadcast o via cavo o in streaming.

Primetime Emmy Awards: le nomination

Tra le serie più nominate troviamo Succession – stagione finale (27 candidature), The Last of Us (24 candidature), The White Lotus – seconda stagione (23 nomination), Ted Lasso – terza stagione (21 nomination), La fantastica Signora Maisel – stagione 5 (14 nomination), The Bear – stagione 2 (13 nomination), Beef – lo scontro (13 nomination), Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer (13 nomination), Mercoledì (12 nomination), Andor (8 nomination), House of the Dragon (8 nomination).

Se i Creative Emmy Awards sono un indicatore, allora possiamo dire con certezza che The Last of Us porterà a casa alcuni premi, forse anche sorprendenti. Attualmente i pronostici ritengono che Succession porterà a casa l’Emmy come miglior serie drammatica, Ted Lasso quello come miglior serie comedy, The White Lotus quello come miglior miniserie. Ma potrebbero esserci delle sorprese: vi terremo aggiornati!

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.