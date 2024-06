John Leguizamo ha scritto una lettera aperta all’Academy per invitare a nominare attori di colore in tutte le categorie dei premi Emmy.

L’attore, nella missiva pubblicata domenica dal New York Times, ha sottolineato:

Per favore, fate in modo che questo sia l’anno in cui finalmente accogliamo il cambiamento. L’anno in cui troviamo davvero l’eguaglianza e vedremo gli artisti di colore rappresentati non solo in una categoria, ma in tutte le categorie.