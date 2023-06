Gli Emmy non sono soltanto il premio più prestigioso della televisione americana: sono anche (e forse soprattutto!) un programma televisivo, uno spettacolo durante il quale le più grandi star di Hollywood (del piccolo e del grande schermo) sfilano per celebrare le migliori serie e miniserie dell’anno. Ecco quindi che non stupisce che, con lo sciopero degli sceneggiatori che non accenna a risolversi e un possibile sciopero degli attori della Screen Actors Guild, la Television Academy e il canale televisivo Fox stanno valutando concretamente di rinviare la cerimonia dei 75 esimi Primetime Emmy Awards.

A darne notizia il New York Times, secondo cui gli organizzatori dello show stanno pensando di far slittare la data della cerimonia, che andrà in onda il 18 settembre su Fox, a una data meno rischiosa.

Se l’associazione dei produttori AMPTP e il sindacato degli sceneggiatori WGA non raggiungeranno un accordo entro l’inizio di agosto, lo slittamento potrebbe essere di parecchi mesi, magari addirittura gennaio del 2024.

Ricordiamo che a causa dello sciopero degli sceneggiatori, nessun autore può lavorare alla cerimonia scrivendo, per esempio, i monologhi dei presentatori. E nessuno sceneggiatore potrebbe partecipare alla cerimonia, se lo sciopero fosse ancora in corso. Inoltre, gli sceneggiatori in sciopero tendenzialmente non partecipano alla promozione delle serie che concorrono agli Emmy, rendendo più complesse le attività For Your Consideration. Se anche gli attori incrociassero le braccia a luglio, la cosa diventerebbe ancora più complicata.

Attualmente l’AMPTP e la WGA non sono seduti al tavolo delle trattative. L’associazione dei produttori attualmente è impegnata a scongiurare che inizi anche uno sciopero degli attori, quindi verosimilmente nel giro delle prossime due settimane capiremo se la situazione precipiterà ulteriormente o se, rinnovato il contratto degli attori, l’AMPTP sarà pronta per tornare a trattare con gli sceneggiatori.

L’ultima volta che gli Emmy sono stati rinviati è stata più di vent’anni fa: a causa degli attacchi dell’11 settembre, vennero spostati al 4 novembre.