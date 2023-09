La docuserie Encounters, il progetto sugli avvistamenti di UFO e altre esperienze sovrannaturali, ha debuttato su Netflix ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico e il regista Yon Motskin ha già rivelato che sarebbe disposto a realizzare nuovi episodi.

Il filmmaker, intervistato da ComicBook, ha dichiarato:

Ho una lista di circa un centinaio di storie, quindi se le persone guardano la serie e l’apprezzano, volendone di più, siamo quasi praticamente pronti a procedere con episodi aggiuntivi. Possiamo farne altri otto iniziando domani. Quindi ci sono molte storie.

Motskin ha spiegato che i primi quattro episodi che hanno prodotto avevano come obiettivo quello di esplorare gli UFO e gli eventi extraterrestri da una prospettiva diversa, offrendo storie dagli Stati Uniti, dall’Europa, dall’Asia e dall’Africa. Le storie sono state scelte anche in base al periodo temporale in cui si sono svolte, mostrando come la cultura dell’epoca poteva influenzare queste storie.

Motskin ha dichiarato:

E poi volevamo mostrare una diversità nell’incontro con le specie. Abbiamo tutti sentito degli incontri del terzo tipo. Vogliamo mostrare una storia magari del primo in cui semplicemente vedi delle luci nel cielo e poi forse ci sono della navi spaziali e forse un essere, e poi forse c’è un qualche tipo di interazione e che tipo di impatto hanno avuto questi incontri sulle persone. Alcune hanno avuto esperienze negative, altre positive, quindi volevamo mostrare delle storie diverse e penso ci siamo avvicinati a quell’obiettivo. Ogni storia è piuttosto diversa dalle altre. Che ne pensate della possibilità che vengano realizzati nuovi episodi di Encounters? Lasciate un commento! Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili