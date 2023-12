In occasione della sua tappa romana per la promozione di Murtagh, Christopher Paolini ha risposto a qualche domanda riguardo alla serie di Eragon, annunciata ormai da più di un anno da Disney+.

Lo scrittore ha scherzato sul fatto che il film del 2006, sostanzialmente, non esista e che questo sia il primo vero adattamento del romanzo. Ha poi confermato di essere coinvolto anche nella scrittura della serie:

Stiamo realizzando una serie tv! Cosa molto entusiasmante, considerando il fatto che… Eragon non era mai stato adattato prima d’ora! [risate] Sto lavorando al progetto sia come produttore esecutivo che come co-sceneggiatore. […] Stiamo parlando di Hollywood quindi non posso garantirvi che sia una serie di qualità, ma posso ammazzarmi cercando di far sì che lo sia!

[…] È in sviluppo una serie tv anche di Dormire in un mare di stelle, sono legato al progetto come produttore esecutivo e come co-sceneggiatore. Mia moglie e io abbiamo avuto due figli in due anni mentre facevo uscire due libri… quindi non abbiamo praticamente dormito!