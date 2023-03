Jeff Lemire è lo showrunner della serie tratta dal suo fumetto Essex County, prodotta da First Generation Films.

L’artista ha ora parlato del progetto con ComicBook, svelando perché se ne è occupato in prima persona.

Lemire ha dichiarato:

All’inizio non ero lo sceneggiatore o lo showrunner di questo progetto. Hanno trascorso un anno a svilupparlo con un’altra persona, e io ero solo coinvolto come consulente, ma non sembrava mai giusta. Era un autore davvero di talento, ma è una storia così personale.

Jeff ha quindi sottolineato:

Sembrava strano che qualcuno che non fossi io scrivesse la storia e il progetto si è bloccato durante lo sviluppo. Christina un giorno ha chiesto: ‘Cosa farete? E se semplicemente lo realizzassi tu come vuoi farlo?’.

Dopo averci pensato, l’artista ha deciso di occuparsi della serie:

La migliore opportunità era realizzarla in Canada, dove probabilmente avrei avuto più controllo creativo sul progetto, diventandone lo showrunner, autore e realizzatore. Mi ci sono immerso e ho accolto la situazione.

Le riprese si sono svolte in autunno in Ontario e al centro della trama c’è Lester (Finaly Wojtak-Hissong), costretto a vivere con i suoi zii Ken (Brian J. Smith) e Jimmy (Kevin Durand), dopo la morte della madre. Nella trama è coinvolta anche un’altra famiglia composta da Anne (Molly Parker) e Lou (Stephen McHattie).

Nel cast delle cinque puntate, in arrivo domani 19 marzo su CBC, ci sono anche Tamara Podemski, Rossif Sutherland, Jim Calarco e Jordyn Gillis.

Alla regia c’è Andrew Cividino, mentre nel team degli autori c’è anche Eilis Kirwan.

Che ne pensate della scelta di Jeff Lemire di occuparsi personalmente della serie tratta da Essex County?

Fonte: ComicBook