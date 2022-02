Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’della seconda stagione didà una grande prova attoriale, e anche la trama di questa stagione 2 entra nel vivo.Ovviamente, se non avete ancora visto la puntata non proseguite nella lettura o potreste incappare in degli spoiler.

Il creatore della serie Sam Levinson desiderava da tempo realizzare questo episodio, in cui Rue (Zendaya) è costretta da madre e amici ad andare in rehab. La ragazza va su tutte le furie e scappa per tutto il quartiere.

Zendaya ha ora raccontato la propria esperienza spiegando:

È stata una giornata molto dura. Voglio dire, mi sono fatta male. Ho ancora alcune cicatrici sulle gambe e alcuni lividi. È sempre stato un episodio davvero intenso… L’idea generale era sempre la stessa, la discussione si trasforma direttamente in un intervento ed è Rue che sta solo facendo a pezzi la sua vita, dandole fuoco e in qualche modo strappando tutti i rapporti per arrivare, si spera, a quello che per lei sembra essere il punto più basso.

L’attrice ha girato l’episodio al suo ritorno dalla premiere veneziana di Dune:

È stato così intenso e spaventoso da affrontare, e ovviamente è stato incredibilmente faticoso emotivamente, ma anche fisicamente. Inoltre, tengo a Rue e odio quando soffre. E penso che nell’intero episodio ci sia così tanto dolore che sta ribollendo in superficie, che si incrocia con ciò che ha dentro, che è estremamente doloroso fisicamente. Rue ha perso il controllo di chi è. E puoi vedere che c’è un piccolo momento in cui tutto diventa rimpianto. Puoi vederla farlo e poi pentirsene immediatamente e chiedersi perché lo sta facendo. E poi lo fa di nuovo, come se fosse solo un ciclo davvero doloroso in cui vederla passare. E non mi è piaciuto particolarmente doverla guardare mentre affrontava la cosa.

Nel cast dei nuovi episodi ci sono Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.



Creatore e sceneggiatore, Sam Levinson è anche produttore esecutivo; produttori esecutivi sono Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel “Future” Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin; fra i produttori Kenneth Yu; coproduttori sono Ashley Levinson, Harrison Kreiss e Julio Perez. Prodotta in partnership con A24 e basata sull’omonima serie israeliana create da Ron Leshem e Daphna Levin.

Cosa pensate della performance di Zendaya nell’episodio 5 di Euphoria? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

