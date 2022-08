Barbie Ferreira non farà parte del cast della stagione 3 di Euphoria.

La giovane attrice lo ha svelato in una storia su Instagram in cui dichiara:

Dopo quattro anni in cui ho impersonato il personaggio più speciale ed enigmatico, Kat, dovrò dire un addio davvero pieno di lacrime. Spero che molti tra di voi possano riconoscersi in lei come ho fatto io e abbiano apprezzato il fatto che vi abbia dato gioia assistere al percorso del personaggio mentre si evolve in quello che è oggi. Ho messo tutta la mia attenzione e il mio amore in lei e spero che voi abbiate potuto sentirlo. Ti voglio bene Katherine Hernandez.

Kat, nella serie creata da Sam Levinson, era la miglior amica di Maddie e Cassie, interpretate da Alexa Demie e Sydney Sweeney, nella prima stagione in cui si è affrontato il percorso dei protagonisti nell’accettare se stessi. La teenager veniva mostrata mentre inizia ad accettare il suo fisico e alle prese con il tentativo di cambiare la propria reputazione.

Nella seconda stagione, invece, la storia della ragazza coinvolgeva anche una menzogna su una malattia in fase terminale.

Fonte: Deadline