Casey Bloys, CEO di HBO e Max Content, ha condiviso qualche aggiornamento sulla stagione 3 della serie Euphoria.

Le riprese dello show non sono ancora iniziate e, per ora, non è ancora stata fissata una data prevista per il ritorno sul set. Zendaya e le altre star dello show sono infatti particolarmente impegnate e Bloys ha ribadito che si devono tenere conto di molte tempistiche per riuscire a organizzare nel migliore dei modi il lavoro.

Il responsabile dell’emittente ha tuttavia assicurato:

Sam Levinson è impegnato nella scrittura.

Bloys ha svelato che, per ora, ha potuto leggere tre degli episodi:

Sam è un autore incredibilmente talentuoso, ha molto in serbo per questi personaggi e sono entusiasta.

Che ne pensate degli aggiornamenti sulla stagione 3 di Euphoria?

