In una recente intervista ha dichiarato che vorrebbe davvero molto essere una comparsa in, la serie che ha come protagonista la sua compagna

L’attore oltre a esprimere il desiderio di apparire nella serie HBO, ha sottolineato che potrebbe essere già apparso, ma che nessuno lo abbia notato. Questo ha scatenato le indagini del web, e un utente di Twitter potrebbe aver intravisto Holland tra il pubblico dello spettacolo di Lexi (Maude Apatow) come testimoniano gli screen qui sotto. Purtroppo l’immagine è sgranata e potrebbe non rappresentare l’attore.

DAMN LEXI EVEN GOT TOM HOLLAND AT HER PLAY?? pic.twitter.com/ztnsKYSG9v — nevaeh🤍 (@fernlangdon) February 21, 2022

L’attore ha precedentemente dichiarato a iMDB che è stato sul set di Euphoria per almeno 30 volte, come testimonia anche la foto Instagram qui sotto, che abbia approfittato di una di quelle visite per mischiarsi con le altre comparse?

La seconda stagione di Euphoria giungerà al termine questa domenica. Tutti gli episodi di Euphoria sono disponibili su Sky e Now TV.

