Nelle scorse settimane, la serie HBO con protagonista Zendaya, è stata accusata della presenza di un clima tossico e non sicuro sul set e, dopo la risposta ufficiale del canale, arriva anche quella di una delle protagoniste,

L’attrice è stata recentemente intervistata da Insider e ha dichiarato che molti dei report sono falsi.

La cosa interessante di questa stagione è che l’ha vista così tanta gente che anche il giro delle notizie è stato così interessante da seguire. Ho visto così tante cose diverse e molte non sono vere, e alcune sono un po’ piccole e banali. Penso davvero che i fan siano davvero appassionati e lo apprezzo perché Euphoria ha davvero avuto un impatto su così tante persone. A volte, le cose prendono vita propria e non sono vere, ma va bene perché so che è solo per passione, curiosità e tutte quelle cose belle. E ne faccio parte. Quindi lo accetto. Accetto sia il bene che il male.